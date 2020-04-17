«Боруссия» готова продать Холанна в «Реал», но хочет удержать его до 2022 года

Дортмундская «Боруссия» в ближайшее время хотела бы сохранить в команде норвежского форварда Эрлина Холанна, сообщает AS.

По данным источника, в клубе не хотят продавать игрока до 2022 года. Если же трансфер будет неизбежен, приоритет будет отдан «Реалу». Ранее в «Боруссии» опровергли информацию о том, что в контракте игрока указана сумма отступных в 75 миллионов евро, которая будет действовать в 2021 году. В случае трансфера в сделку может быть включен арендованный Дортмундом у «Реала» защитник Ашраф Хакими.

19-летний норвежец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Боруссию» и забил 12 мячей при двух голевых передачах.