«Борнмут» интересуется 20-летним полузащитником «Порту»

Полузащитник «Порту» Фабиу Виейра может продолжить карьеру в «Борнмуте», сообщает The Sun.

По сведениям источника, английский клуб готов приобрести 20-летнего португальца за 5,6 млн евро. «Борнмут» хочет купить игрока, пока им не заинтересовались большие клубы.

Виейра выступает за молодежную команду «Порту», с которой выиграл Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2018/19. В составе «Порту B» хавбек провел 23 матча во второй лиге, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.