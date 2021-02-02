«Борнмут» арендовал Лонга у «Саутгемптона»

Форвард «Саутгемптона» Шэйн Лонг продолжит карьеру в «Борнмуте», сообщается на официальном сайте клуба.

Аренда 34-летнего ирландца рассчитана до конца сезона-2020/21.

В текущем сезоне Лонг провел 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.