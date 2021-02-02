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«Борнмут» арендовал Лонга у «Саутгемптона»

05:50
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Форвард «Саутгемптона» Шэйн Лонг продолжит карьеру в «Борнмуте», сообщается на официальном сайте клуба.

Аренда 34-летнего ирландца рассчитана до конца сезона-2020/21.

В текущем сезоне Лонг провел 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.afcb.co.uk/news/club-news/long-joins-the-cherries-on-loan/

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