«Борнмут» арендовал Лонга у «Саутгемптона»
05:50
Форвард «Саутгемптона» Шэйн Лонг продолжит карьеру в «Борнмуте», сообщается на официальном сайте клуба.
Аренда 34-летнего ирландца рассчитана до конца сезона-2020/21.
В текущем сезоне Лонг провел 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
??'? ??? ?— AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) February 2, 2021
We're delighted to welcome Shane Long on loan until the end of the season ?@ShaneLong7 // #afcb ?
Дополнительная информация:
https://www.afcb.co.uk/news/club-news/long-joins-the-cherries-on-loan/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю