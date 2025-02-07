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7 февраля 2025, 01:45

Игнатьев: «Не верю в переход Сперцяна в Саудовскую Аравию, он заслуживает большего»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Аль-Иттихада» Борис Игнатьев прокомментировал желание Владимира Ивича видеть в «Аль-Ахли» полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Ха-ха, молодец какой! Похвальное желание и стремление увидеть такого игрока в команде. Думаю, Сперцяна хотят видеть команды более высокого ранга и делают более заманчивые предложения. Но что-то не складывается. Да, Ивич хорошо осведомлен возможностями и умениями футболиста. Не верю в переход Сперцяна в Саудовскую Аравию, он заслуживает большего.

Хорошее стремление саудовцев собирать сильных футболистов. У них есть деньги, желание изменить отношение к своей лиге. Это очень похвально. Они умело используют свои возможности, ведь уже столько известных футболистов играют там», — цитирует Legalbet Игнатьева.

Источник: Legalbet
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Борис Игнатьев
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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