Полузащитник Борха Валеро стал игроком «Фиорентины», сообщает официальный сайт клуба.

35-летний испанец подписал годичный контракт с «фиалками» на правах свободного агента. Предыдущим клубом Валеро был «Интер».

В прошлом сезоне серии А Валеро провел 19 матчей, в которых забил 2 мяча.