«Бордо» арендовал у «Зальцбурга» защитника сборной Ганы

Защитник «Зальцбурга» Гидеон Менса продолжит карьеру во Франции. «Бордо» арендовал у австрийского клуба 23-летнего игрока сборной Ганы. За новую команду он будет выступать под номером 14.

Кроме того, у жирондинцев после завершения срока аренды будет вариант выкупить права на футболиста.

В прошлом сезоне Менса выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». Он сыграл в 23 матчах во всех турнирах и получил 5 желтых карточек.