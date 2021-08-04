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«Бордо» арендовал у «Зальцбурга» защитника сборной Ганы

01:42
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Защитник «Зальцбурга» Гидеон Менса продолжит карьеру во Франции. «Бордо» арендовал у австрийского клуба 23-летнего игрока сборной Ганы. За новую команду он будет выступать под номером 14.

Кроме того, у жирондинцев после завершения срока аренды будет вариант выкупить права на футболиста.

В прошлом сезоне Менса выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». Он сыграл в 23 матчах во всех турнирах и получил 5 желтых карточек.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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