«Бордо» арендовал полузащитника «Монако»

Полузащитник «Монако» Юссеф Аит Беннассер продолжит карьеру в «Бордо». Клуб отдал 23-летнего марроканца в аренду на сезон, сообщает официальный сайт «Монако».

Ранее сообщалось, что жирондинцев будет право выкупить игрока за 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне Аит Беннассер на правах аренды выступал за «Сент-Этьен». В 31 матче он отметился 2 голевыми передачами.

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