«Бордо» арендовал полузащитника «Монако»
18:05
Полузащитник «Монако» Юссеф Аит Беннассер продолжит карьеру в «Бордо». Клуб отдал 23-летнего марроканца в аренду на сезон, сообщает официальный сайт «Монако».
Ранее сообщалось, что жирондинцев будет право выкупить игрока за 4 миллиона евро.
В прошлом сезоне Аит Беннассер на правах аренды выступал за «Сент-Этьен». В 31 матче он отметился 2 голевыми передачами.
Bienvenue @YAitbennasser !— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 30, 2019
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