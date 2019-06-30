Бонуччи выбирает между "ПСЖ", "Ман Сити" и "Нью-Йорк Сити"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может сменить команду в летнее трансферное окно. По данным Sport Italia, 32-летний футболист выбирает между тремя вариантами: "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов предложить Бонуччи 7 миллионов евро в год.

Скорее всего, заменой Бонуччи в "Юве" станет капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт, который должен перейти в туринский клуб в ближайшее время.

Бонуччи защищает цвета "Ювентуса" с 2010 по 2017-й и с 2018 года. В сезоне-2018/19 на его счету 41 матч и 3 гола во всех турнирах. С "Юве" он выиграл семь чемпионатов, три Кубка и четыре Суперкубка Италии.