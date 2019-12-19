Бони может продолжить карьеру в «Гавре»

«Гавр» рассматривает возможность подписания ивуарийского форварда Вильфрида Бони, сообщает Get French Football News.

Сообщается, что в клубе лиги 2 будут думать о том, предлагать ли ему контракт. Главный тренер команды Поль Ле Гуэн хочет видеть его в своей команде — ему понравилось, как футболист проявил себя во время просмотра.

31-летний игрок ранее выступал за «Спарту», «Витесс», «Суонси», «Манчестер Сити» и «Стоук Сити». Последним его клубом был катарский «Аль-Араби», за который он провел семь матчей и забил пять мячей. Чемпион Чехии, обладатель Суперкубка Чехии и Кубка английской лиги. В 2018 году сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива».