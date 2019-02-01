Бони, который летом мог перейти в "Локомотив", продолжит карьеру в Катаре

Нападающий Вильфрид Бони перешел из "Суонси" в "Аль-Араби". Клуб из Дохи арендовал 30-летнего ивуарийца до лета этого года.

В первой половине сезона Бони сыграл в 7 матчах чемпионшипа и забил 1 гол.

Напомним, прошлым летом, по информации "СЭ", "Локомотив" отказался от приобретения Бони. Это было связано с тем, что московский клуб тогда из-за финансового фэйр-плей УЕФА не мог потратить на одного игрока более 10 миллионов евро.