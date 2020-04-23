Бонавентура склоняется к переходу в «Торино»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.

По сведения источника, 30-летний итальянец склоняется к переходу в туринский клуб. Также игроком интересуются « Фиорентина», «Наполи» и «Аталанты».

Ранее стало известно, что миланский клуб не будет продлевать контракт с итальянцем.

Бонавентура выступает за «Милан» с 2014 года, его контракт истекает 30 июня. В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей, в которых забил 3 гола.