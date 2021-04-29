«Болонья» вновь попробует подписать Арнаутовича

Форвард «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович на протяжении нескольких лет хочет видеть 32-летнего австрийца в своей команде. Ожидается, что игрок расторгнет контракт с китайским клубом этим летом и присоединится к «Болоньи» в качестве свободного агента.

Арнаутович выступает за «Шанхай СИПГ» с лета 2019 года. За это время форвард провел 37 матчей за китайский клуб, в которых забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи. Также австриец выступал за «Интер», «Твенте», «Сток Сити» и «Вест Хэм».