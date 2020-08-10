«Болонья» интересуется Драговичем

Защитник «Байера» Александар Драгович может продолжить карьеру в Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 29-летним австрийцем интересуется «Болонья». Спортивный директор клуба Вальтер Сабатини уже пытался приобрести игрока в 2017 году.

В минувшем сезоне Драгович провел 25 матчей во всех турнирах, в которых заработал пять желтых карточек и одну красную. Контракт защитника с «Байером» рассчитан до лета 2021 года.