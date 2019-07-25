Бывший защитник "Спартака" и "Рубина" Сальваторе Боккетти стал игроком "Вероны", информирует официальный сайт итальянской команды. Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

В прошлом сезоне Боккетти принял участие в 22 матчах во всех турнирах. Всего за красно-белых он провел 115 игр и забил 5 мячей.

В составе "Спартака" он стал чемпионом России-2016/17 и выигрывал Суперкубок-2017.

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