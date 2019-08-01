"Бока Хуниорс" рассматривает возможность аренды Икарди

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анджеличи сообщил, что клуб наводил справки у "Интера" по поводу возможности аренды форварда Мауро Икарди. Ранее сообщалось, что главный тренер нерадзурри Антонио Конте не рассчитывает на него, и ему ищут новую команду. Переговоры о переходе в "Ювентус" пока не увенчались успехом.

- Насколько я понимаю, Николас Бурдиссо (менеджер клуба - прим. "СЭ") говорил с Хавьером Дзанетти по поводу Икарди, - цитирует президента Ole. - Стоило выяснить, мы в любом случае ничего не теряем. Нам придется сделать солидные вложения, чтобы арендовать его на полгода или на год. Мы не можем рисковать.

Также он прокомментировал новость об интересе к форварду "Тигрес" Андре-Пьеру Жиньяку. "Это будет очень сложно. Будет непросто подписать такого игрока, как Жиньяк, учитывая его зарплату в Мексике. Если у нас будут шансы, я отправлюсь в Мексику.

26-летний Мауро Икарди в прошлом сезоне провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач. Напомним, ранее состав аргентинского клуба пополнил бывший полузащитник "Ромы" Даниеле Де Росси.

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