«Бока Хуниорс» не продаст Себальоса в ЦСКА меньше, чем за 20 миллионов евро

В агентстве Ml Sports, представляющем интересы полузащитника «Бока Хуниорс», Эсекьеля Себальоса, ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что ЦСКА сделал предложение «Бока Хуниорс» в размере 4 миллионов евро.

«С нами по поводу возможного трансфера никто не связывался. На наш взгляд, «Бока» не продаст Себальоса ни за 10, ни за 15, ни за 20 миллионов. К тому же клуб выступает на клубном ЧМ и в Кубке Либертадорес. Такие футболисты стоят на рынке 20-25 миллионов», — сообщили в агентстве.

22-летний аргентинец является воспитанником «Бока Хуниорс». Он провел за основную команду 92 матча, забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 6 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.