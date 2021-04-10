«Бока Хуниорс» хочет подписать Кавани
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». Как сообщает ESPN, вице-президент аргентинского клуба Хуан Роман Рикельме ведет переговоры с 34-летним уругвайцем.
Нынешний контракт Кавани с «МЮ» рассчитан до конца июня. Однако в соглашении прописана опция продления.
В этом сезоне Кавани сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю