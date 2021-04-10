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«Бока Хуниорс» хочет подписать Кавани

01:08
Эдинсон Кавани. Фото Instagram
Эдинсон Кавани. Фото Instagram
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». Как сообщает ESPN, вице-президент аргентинского клуба Хуан Роман Рикельме ведет переговоры с 34-летним уругвайцем.

Нынешний контракт Кавани с «МЮ» рассчитан до конца июня. Однако в соглашении прописана опция продления.

В этом сезоне Кавани сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

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