Боатенг хотел вернуться в «Герту» и позвать в клуб Гетце и Дракслера

Полузащитник «Бешикташа» Кевин-Принс Боатенг признался, что хотел зимой перейти в «Герту». Однако главный тренер немецкой команды Юрген Клинсманн не ответил на его сообщение.

— Я написал, что хотел бы вернуться в «Герту», но ответа не получил, — цитирует Kicker Боатенга. — Летом бы я просто взял телефон, позвонил Гетце и Дракслеру и сказал: «Парни, приезжайте сюда, давайте что-нибудь построим вместе». Это был мой план, чтобы я мог снова сделать «Герту» привлекательной.