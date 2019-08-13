Блез Матюиди близок к уходу из "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди близок к уходу из клуба. Как сообщает TMW, 32-летний француз может вернуться на родину: в услугах игрока заинтересованы "ПСЖ" и "Монако".

В переговоры с "Юве" также включилась мюнхенская "Бавария", которая продолжает работать на итальянском рынке: ранее мюнхенцы взяли в аренду вингера "Интера" Ивана Перишича.



Напомним, Матюиди перешел в "Ювентус" из "ПСЖ" в 2017 году за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне француз провел 52 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.