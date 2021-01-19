«Благодарен за возможность». Манджукич прокомментировал свой переход в «Милан»

Нападающий Марио Манджукич в своем Twitter высказался о переходе в «Милан».

Сегодня, 19 января, миланский клуб объявил о подписании хорвата. Его контракт с «Миланом» рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления на сезон. В команде он будет играть под 9-м номером.

«Благодарен «Милану» за возможность присоединиться к этому великому клубу. Для меня честь — носить футболку «Милана» и играть за этот клуб. Могу лишь обещать, что приложу максимум усилий. Буду стараться помочь команде», — написал хорват.

Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духайль». В сезоне 2019/2020 футболист провел пять матчей. Команду он покинул в июле 2020 года.