Билялетдинов считает возможный трансфер Миранчук в «Атланту» странным и непонятным

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов назвал непонятным возможный трансфер российского футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланту».

«Вероятно, Миранчуку в «Атланте» предложили какие-то невероятные условия, и это устроило и «Аталанту», и самого футболиста. Но для меня данный переход выглядит странно. В первую очередь подобное сложно себе представить с точки зрения как обстановки в мировом спорте на данный момент, так и сложившейся политической ситуации. На мой взгляд, это непонятно», — цитирует Билялетдинова RT.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 игрок стал победителем Лиги Европы в составе итальянского клуба.