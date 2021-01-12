Билялетдинов считает, что Урунова продадут в связи с приобретением Хендрикса

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» лимит из восьми легионеров, под заявку которого не укладываются красно-белые — приобрели у ПСВ опорного полузащитника Йоррита Хендрикса.

Также из аренды возвращается Педро Роша.

— Думаю, Урунова уберут. Он пока ничего не показал в «Спартаке», играл немного. Остальные вроде как плюс-минус играют, участвуют в атаках, забивают. Не обязательно и то, что Рошу заявят. Может, снова в аренду отдадут. Мне кажется, они однотипные с Понсе.

По поводу трансфера Хендрикса — сам о нем ничего не знаю, но, если взяли опорника, значит, следили за ним, или тренер знаком. Значит, есть в этом надобность, хотя есть Крал, Умяров, Зобнин. А, может быть, появится какое-то предложение по Кралу, не знаю. Какая-то интересная покупка.

В сезоне-2020/21 20-летний Урунов провел 8 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.

(Екатерина Звенигородская)