Билялетдинов надеется, что переход Кокорина в «Фиорентину» даст возможность ему перезапуститься

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о переходе Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». С нападающим красно-белых заключат контракт в случае удачного прохождения медосмотра в Италии.

— Думаю, что это даст возможность перезапуститься Кокорину. Надеюсь, что все получится. Другая атмосфера, другой чемпионат, другая тактическая схема — может быть, тренер увидит его на какой-то другой позиции, нежели крайний или центральный нападающий. Не вижу минусов в этом трансфере.

«Спартак» понимает, что на данный момент он не может выручить большую сумму от футболиста. Плюс, условия того, что в команде форвардов достаточно, поэтому они особо и не держались за вариант оставить Кокорина во что бы то ни стало. Но и не сказал бы, что «Спартак» избавляется от балласта, просто там рассчитывали на другой сценарий в отношении Кокорина после игр за «Сочи», ожидали чуть больше, чем два гола с пенальти.

Насчет игры в сборной и того, что некоторые эксперты говорили, что, чтобы там играть Александр должен перейти в «Сочи» — все в руках футболиста. Будет играть, забивать в такой лиге, в которой более плотная игра, нежели в нашем чемпионате, будет проявлять более полезные качества для нашей сборной. Как можно выбрать «Сочи», если есть возможность уехать в топ-5 чемпионатов?

(Екатерина Звенигородская)