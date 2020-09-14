Билич заявил, что «Вест Бромвич» договорился с Ивановичем

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич заявил, что клуб договорился об условиях контракта с защитником Браниславом Ивановичем.

— Как мне известно, обо всем было договорено еще вчера, — цитирует Билича Skу Sports. — Я рассчитываю, что в ближайшее время он присоединится к команде. Хотя я не знаю, что могло произойти за последние 24 часа.

Напомним, что Иванович покинул «Зенит» в июле 2020 года в ранге двукратного чемпиона России и обладателя Кубка России.

До перехода в команду из Санкт-Петербурга 36-летний серб выступал за лондонский «Челси».