Bild: «Манчестер Юнайтед» предложил 85 миллионов евро за форварда «Лейпцига» Шешко

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение о переходе нападающего «Лейпцига» Беньямина Шешко, сообщает Bild.

По данным источника, английский клуб предложил за 22-летнего словенца 85 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил за форварда 80 миллионов плюс 10 миллионов бонусами.

Шешко с 2023 года играет за «Лейпциг». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Шешко сыграл в 45 матчах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.