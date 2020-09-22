Bild: Хави Мартинес покинул «Баварию»

Полузащитник Хави Мартинес покинул «Баварию», утверждает журналист Bild Кристиан Фальк. Ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний баск вернется в «Атлетик», цвета которого защищал с 2006 по 2012 год до перехода в мюнхенский клуб.

По данным СМИ, сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл в 24 матчах во всех турнирах, получил 3 желтые и 1 красную карточки. В составе «Баварии» он выиграл 8 чемпионатов, 5 Кубков и 3 Суперкубка Германии, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.