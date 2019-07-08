Bild: "Динамо" может заплатить 6 миллионов евро за полузащитника "Ганновера"

Полузащитник "Ганновера" Уоллас может перейти в московское "Динамо" летом, утверждает Bild. По информации СМИ, столичная команда проявляет интерес к 24-летнему бразильцу и готова заплатить за него 6 миллионов евро.

Отмечается, что к полузащитнику также проявляет интерес "Бешикташ"​.

В прошедшем сезоне Уоллас провел 28 матчей за "Ганновер", забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 8,5 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом действует до 30 июня 2022 года.

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