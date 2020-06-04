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Bild: «Челси» близок к подписанию Вернера с зарплатой в 10 миллионов евро в год

19:47
Тимо Вернер. Фото AFP
Тимо Вернер. Фото AFP
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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер близок к переходу в «Челси», сообщает Bild.

По сведениям источника, лондонцы готовы предложить 24-летнему немцу контракт на 5 лет с зарплатой в 10 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Интер», «Ювентус» и «Ливерпуль».

Вернер в текущем сезоне провел 40 матчей за «Лейпциг» и забил 31 мяч при 12 голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

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