Нападающий "Реала" Гарет Бэйл прибыл в Китай. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 30-летний валлиец близок к переходу в клуб "Цзянсу Сунин", сообщает Marca.

Бэйл может подписать контакт на три года, за которые заработает 66 миллионов евро. О трансфере может быть объявлено уже на этой неделе.

В прошедшем сезоне футболист провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 60 миллионов евро.

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