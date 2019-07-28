Бэйл после перехода в китайский "Цзянсу" может уехать в аренду в "Интер"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл путем сложной схемы может оказаться в "Интере", утверждает Daily Mail. Валлийский хавбек близок к подписанию контракта с китайским "Цзянсу Сунин", по информации СМИ он уже прибыл в Китай.

"Цзянсу" и "Интер" имеют одного мажоритарного акционера - концерн "Сунин". Таким образом, китайцы после подписания контракта с Бэйлом могут сразу же сдать его в аренду в серию A.

Бывший самый дорогой футболист мира Гарет Бэйл защищает цвета "Реала" с 2013 года, однако не входит в планы главного тренера команды Зинедина Зидана на следующий сезон.