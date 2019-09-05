Бэйл дисквалифицирован на один матч, апелляция «Реала» отклонена

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит один матч из-за удаления в матче второго тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:2). В этой игре он сделал дубль.

Как сообщает As, «Реал» подал апелляцию на решение арбитра, но она была отклонена. Таким образом, валлиец дисквалифицирован на один матч и не сыграет в третьем туре против «Леванте». Клуб оштрафован на 350 евро, игрок — на 600.

30-летний Гарет Бэйл в текущем сезоне провел три матча за «Реал» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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