"Бетис" выкупил Ло Сельсо у "ПСЖ"

"Бетис" на своем официальном сайте объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Джовани Ло Сельсо. Права на 23-летнего аргентинца принадлежали "ПСЖ", а зелено-белые активировали опцию выкупа футболиста. Контракт с Ло Сельсо рассчитан до 2023 года.

Ло Сельсо присоединился к "Бетису" летом 2018 года на правах аренды. Он провел 41 матч за зелено-белых, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

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