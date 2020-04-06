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«Бетис» предложил контракт Давиду Сильве

6 апреля 2020, 23:40
Давид Сильва. Фото Reuters
Давид Сильва. Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может продолжить карьеру в «Бетисе», утверждает Daily Star. По информации СМИ, 34-летний футболист перейдет в испанский клуб летом.

Контракт Сильвы с «горожанами» действует до лета 2020-го. «Бетис» готов предложить испанскому хавбеку соглашение на два года.

В текущем сезоне Сильва провел 28 матчей за «Ман Сити», забил три гола и сделал 8 результативных передач. Полузащитник выступает за английскую команду с 2010 года.

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