«Бетис» предложил контракт Давиду Сильве

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может продолжить карьеру в «Бетисе», утверждает Daily Star. По информации СМИ, 34-летний футболист перейдет в испанский клуб летом.

Контракт Сильвы с «горожанами» действует до лета 2020-го. «Бетис» готов предложить испанскому хавбеку соглашение на два года.

В текущем сезоне Сильва провел 28 матчей за «Ман Сити», забил три гола и сделал 8 результативных передач. Полузащитник выступает за английскую команду с 2010 года.