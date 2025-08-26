«Бетис» может арендовать вратаря «Манчестер Юнайтед» Онана

«Бетис» заинтересован в подписании арендного соглашения с вратарем «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, сообщает Indykaila.

По данным источника, испанский клуб уже навел справки по возможной сделке в отношении 29-летнего камерунца. Ранее стороны поддерживали контакты по поводу возможного возвращения бразильского нападающего «МЮ» Антони, чем и воспользовался «Бетис».

В сезоне-2024/25 Онана провел 50 матчей за «МЮ», пропустив 65 голов и в 11 встречах сыграв на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.