«Бетис» может арендовать у «Барселоны» нескольких игроков и вернуть Фирпо

«Барселона» и «Бетис» ведут переговоры о нескольких сделках по аренде игроков, сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, «Бетис» может арендовать еще на сезон полузащитника Карлеса Аленью. На постоянной основе в севильский клуб может вернуться защитник Хуниор Фирпо. Такой вариант возможен, если «Барса» не передаст игрока «Интеру» в рамках сделки о переходе Лаутаро Мартинеса.

В аренду в «Бетис» могут отправится полузащитник Рики Пуиг и нападающий Ансу Фати, а также новички «Барсы» Педри и Франсиску Тринкау. Не исключается, что кто-то из них перейдет на постоянной основе.