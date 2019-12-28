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«Бетис» арендовал Аленью у «Барселоны»

16:02
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Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья перешел в «Бетис» на правах аренды, сообщают сайты обоих клубов. Соглашение рассчитано до конца сезона.

21-летний испанский футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Барселону» во всех турнирах. Всего в его активе 39 матчей и три мяча за первую команду.

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