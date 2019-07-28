"Бешикташ" включился в борьбу за Нойштедтера

Защитник сборной России Роман Нойштедтер близок к тому, чтобы остаться на следующий сезон в Стамбуле. 31-летний игрок центра обороны находится в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с "Фенербахче". Как сообщает duhuliye.com, в борьбу за него включился "Бешикташ".

Ранее сообщалось, что Нойштедтер может перейти в другой клуб Стамбула - "Истанбул", где вторую половину прошлого сезона провел другой защитник сборной России - Федор Кудряшов.

В Нойштедтере заинтересован лично новый главный тренер "Бешикташа" Абдулла Авджи.

Роман Нойштедтер в прошлом сезоне провел 31 матч и забил 2 гола за "Фенербахче", однако с февраля он лишь один раз вышел на поле.