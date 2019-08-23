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«Бешикташ» претендует на Гоналона

09:36
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Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон попал в сферу интересов «Бешикташа». Как сообщает Le Figaro, стамбульский клуб сделал предложение экс-игроку «Лиона», которого хочет арендовать с правом выкупа. Однако сам Гоналон не хочет рассматривать вариант с Турцией.

По данным источника, он хочет вернуться во Францию. Там интерес к полузащитнику проявляет «Ренн». Гоналон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Севилью», а его контракт с «Ромой» рассчитан до 2021 года.

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