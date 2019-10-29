«Бешикташ» хочет прервать аренду Кариуса

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», может вернуться в английский клуб, сообщает Record. Турок не устраивает качество игры вратаря, зимой они могут прервать аренду, которая изначально была рассчитана на два года. «Черные орлы» заинтересованы в приобретении Фабри из «Фулхэма», куда он был продан летом прошлого года.

В 11 матчах текущего сезона 26-летний немец пропустил 16 голов и четырежды сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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