«Бешикташ» хочет перехватить форварда «Эвертона» Тосуна у ЦСКА

Форвард «Эвертона» Дженк Тосун может продолжить карьеру в чемпионате Турции, утверждает Daily Mail. По информации СМИ, «Бешикташ» намерен подписать 29-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее, 26 января, журналист Гекмен Озкан сообщил, что ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по переходу Тосуна в московскую команду. Речь шла об аренде до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне турецкий нападающий провел 7 матчей за «ирисок» и забил один гол. Его контракт с «Эвертоном» действует до лета 2022 года. Transfermarkt.de оценивает Тосуна в 7 миллионов евро.

Форвард выступал за «Бешикташ» с 2014-го по 2018 год. «Эвертон» приобрел Тосуна у турецкого клуба за 22,5 миллиона евро.