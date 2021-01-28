Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Бешикташ» хочет перехватить форварда «Эвертона» Тосуна у ЦСКА

16:35
Дженк Тосун. Фото Reuters
Дженк Тосун. Фото Reuters
Теги:

Форвард «Эвертона» Дженк Тосун может продолжить карьеру в чемпионате Турции, утверждает Daily Mail. По информации СМИ, «Бешикташ» намерен подписать 29-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее, 26 января, журналист Гекмен Озкан сообщил, что ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по переходу Тосуна в московскую команду. Речь шла об аренде до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне турецкий нападающий провел 7 матчей за «ирисок» и забил один гол. Его контракт с «Эвертоном» действует до лета 2022 года. Transfermarkt.de оценивает Тосуна в 7 миллионов евро.

Форвард выступал за «Бешикташ» с 2014-го по 2018 год. «Эвертон» приобрел Тосуна у турецкого клуба за 22,5 миллиона евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 61126
Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир