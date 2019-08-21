«Бешикташ» договорился с «Тоттенхэмом» по Нкуду

Нападающий «Тоттенхэма» Жорж-Кевин Нкуду станет игроком «Бешикташа», сообщает TRT Spor. Стороны достигли договоренности об аренде. Соглашение будет рассчитано на один сезон.

24-летний футболист в текущем сезоне провел один матч в премьер-лиге. В прошлом сезоне он отыграл три матча за «Монако», где выступал на правах аренды, и еще три игры за «шпор».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр