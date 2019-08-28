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«Бешикташ» договорился с Мануэлом Фернандешем

00:12
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Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш вернется в Турцию. Как утверждает TRT Spor, «Бешикташ» согласовал однолетний контракт с 33-летним португальцем. Также в соглашение будет прописана опция продления еще на один год.

Ранее Фернандеш уже выступал за «Бешикташ» до перехода в «Локомотив» — с 2011 по 2014 год.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что Фернандеш может присоединиться к «Краснодару».

«Краснодар» нацелился на Фернандеша. Вариант рискованный, но португалец может помочь

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