«Бешикташ» договорился с Мануэлом Фернандешем
00:12
Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш вернется в Турцию. Как утверждает TRT Spor, «Бешикташ» согласовал однолетний контракт с 33-летним португальцем. Также в соглашение будет прописана опция продления еще на один год.
Ранее Фернандеш уже выступал за «Бешикташ» до перехода в «Локомотив» — с 2011 по 2014 год.
Напомним, на этой неделе появилась информация, что Фернандеш может присоединиться к «Краснодару».
#SONDAK?KA— TRT Spor (@trtspor) August 27, 2019
Be?ikta?, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 y?ll?k anla?maya vard?. pic.twitter.com/OVZjhkdvt7
«Краснодар» нацелился на Фернандеша. Вариант рискованный, но португалец может помочь
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...