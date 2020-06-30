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Бертран Траоре может вернуться в АПЛ

30 июня 2020, 00:11
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Нападающий «Лиона» Бертран Траоре близок к уходу из клуба. По информации Foot Mercato, «Кристал Пэлас»? хочет заполучить 24-летнего буркинийца.

Ранее появилась информация, что «Лион» заинтересован в защитнике английской команды Мамаду Сако, поэтому клубы могут договориться об обмене.

Траоре имеет действующий контракт до 2022 года. В этом сезоне он сыграл в 34 матчах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

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