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Бертолаччи может перейти в «Аталанту»

12:59
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Полузащитник Андреа Бертолаччи может стать игроком «Аталанты», сообщают итальянские СМИ. Сейчас он является свободным агентом, поэтому клуб может подписать его вне трансферного окна.

По данным L'Eco, «Аталанта» проявляет серьезный интерес к игроку. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Фламенго», но футболист предпочел бы остаться на родине.

28-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Милан». Он сыграл четыре матча в Лиге Европы.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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