Бертолаччи может перейти в «Аталанту»

Полузащитник Андреа Бертолаччи может стать игроком «Аталанты», сообщают итальянские СМИ. Сейчас он является свободным агентом, поэтому клуб может подписать его вне трансферного окна.

По данным L'Eco, «Аталанта» проявляет серьезный интерес к игроку. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Фламенго», но футболист предпочел бы остаться на родине.

28-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Милан». Он сыграл четыре матча в Лиге Европы.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр