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«Бернли» может подписать Бенталеба из «Шальке». Игроком интересовалось «Динамо»

07:59
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Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 26-летнего алжирца претендует «Бернли», который планирует подписать игрока как свободного агента. Немецкий клуб по итогам сезона вылетел во вторую бундеслигу.

В феврале Tuttomercatoweb сообщал, что Бенталебом интересовалось московское «Динамо».

В текущем сезоне Бенталеб провел 10 матчей за «Шальке», в которых заработал 3 желтые карточки.

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