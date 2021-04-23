«Бернли» может подписать Бенталеба из «Шальке». Игроком интересовалось «Динамо»

Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 26-летнего алжирца претендует «Бернли», который планирует подписать игрока как свободного агента. Немецкий клуб по итогам сезона вылетел во вторую бундеслигу.

В феврале Tuttomercatoweb сообщал, что Бенталебом интересовалось московское «Динамо».

В текущем сезоне Бенталеб провел 10 матчей за «Шальке», в которых заработал 3 желтые карточки.