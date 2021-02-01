Берг может вернуться из «Краснодара» в «Гетеборг»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг может вернуться в Швецию. Как сообщает Aftonbladet, форвард может продолжить карьеру в родном «Гетеборге».

Контракт 34-летнего шведа истекает этим летом, и «Краснодар» готов расстаться с нападающим уже сейчас, чтобы не терять его бесплатно.

Берг начал в «Гетеборге» профессиональную карьеру в 2005 году. В «Краснодар» он перешел летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча и 11 мячей во всех турнирах.