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Берг может вернуться из «Краснодара» в «Гетеборг»

21:22
Маркус Берг. Фото ФК "Краснодар"
Маркус Берг. Фото ФК "Краснодар"
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг может вернуться в Швецию. Как сообщает Aftonbladet, форвард может продолжить карьеру в родном «Гетеборге».

Маркус Берг.Маркус Берг вошел в число лучших бомбардиров XXI века, Роналду — первый

Контракт 34-летнего шведа истекает этим летом, и «Краснодар» готов расстаться с нападающим уже сейчас, чтобы не терять его бесплатно.

Берг начал в «Гетеборге» профессиональную карьеру в 2005 году. В «Краснодар» он перешел летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча и 11 мячей во всех турнирах.

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