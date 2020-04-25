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Бербатов считает, что Бэйл может перейти в «Ньюкасл»

21:31
Гарет Бэйл. Фото AS
Гарет Бэйл. Фото AS
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Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов считает, что его бывший партнер по «Тоттенхэму» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Ньюкасле». Форвард защищает цвета «Реала» с 2013 года. У «Ньюкасла» в ближайшее время сменятся владельцы — клуб приобретет консорциум из Саудовской Аравии.

— Если слухи правдивы и «Ньюкасл» хочет назначить Маурисио Покеттино, это был бы хороший трансфер для команды. Если переход состоится, это будет первое подписание для новых владельцев и будет значить, что клуб настроен серьезно.

Знаю, что Бэйл среди тех, кого хочет подписать клуб. Уверен, им нужна перестройка за счет нескольких громких имен. Вопрос только в том, хочет ли Покеттино сам идти в «Ньюкасл»?

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