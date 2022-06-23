«Бенфика» заплатит «Ривер Плейту» за Фернандеса 18 миллионов евро

Полузащитник «Ривер Плейта» Энцо Фернандес подпишет контракт с «Бенфикой», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, обе стороны готовят документы для перехода 21-летнего аргентинца. Сообщается, что португальцы заплатят за игрока 18 млн евро.

В сезоне-2022 Энцо Фернандес провел 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2025 года.