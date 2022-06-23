Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 05:37

«Бенфика» заплатит «Ривер Плейту» за Фернандеса 18 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ривер Плейта» Энцо Фернандес подпишет контракт с «Бенфикой», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, обе стороны готовят документы для перехода 21-летнего аргентинца. Сообщается, что португальцы заплатят за игрока 18 млн евро.

В сезоне-2022 Энцо Фернандес провел 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

ФК Бенфика
ФК Ривер Плейт
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
Игра в «Марсельскую рулетку». Легендарному французскому игроку и тренеру Зинедину Зидану 23 июня исполняется 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Верона» может приобрести Пабло Мари из «Арсенала»

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с 21-летним Уильямсом за 12,5 миллиона евро
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости