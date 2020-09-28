«Бенфика» сообщила о договоренности с «Манчестер Сити» по Рубену Диашу и Отаменди
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«Бенфика» договорилась с «Манчестер Сити» о переходе двух футболистов, информирует официальный сайт португальского клуба.
В заявлении указано, что клуб согласовал переход защитника Рубена Диаша в «Сити». Сумма трансфера — 68 миллионов евро. Еще 3,6 миллиона «Бенфика» может получить в виде бонусов.
Также указано, что стороны договорились о переходе в «Бенфику» защитника «Ман Сити» Николаса Отаменди за 15 миллионов евро. Обоим игрокам осталось пройти медосмотр и подписать контракт с новыми клубами.
23-летний португалец в текущем сезоне успел провести три матча за «Бенфику» и забил один мяч. 32-летний аргентинец в нынешнем сезоне за «Сити» не играл, а в прошлом отыграл 39 матчей, забив три мяча.