«Бенфика» сообщила о договоренности с «Манчестер Сити» по Рубену Диашу и Отаменди

«Бенфика» договорилась с «Манчестер Сити» о переходе двух футболистов, информирует официальный сайт португальского клуба.

В заявлении указано, что клуб согласовал переход защитника Рубена Диаша в «Сити». Сумма трансфера — 68 миллионов евро. Еще 3,6 миллиона «Бенфика» может получить в виде бонусов.

Также указано, что стороны договорились о переходе в «Бенфику» защитника «Ман Сити» Николаса Отаменди за 15 миллионов евро. Обоим игрокам осталось пройти медосмотр и подписать контракт с новыми клубами.