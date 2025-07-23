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23 июля 2025, 02:36

«Бенфика» объявила о переходе Ричарда Риоса. Колумбийцем интересовался «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ричард Риос.
Фото Imagn Images, Reuters

«Бенфика» на официальном сайте объявила о переходе из «Палмейраса» полузащитника Ричарда Риоса. 25-летний колумбиец подписал с португальским клубом контракт до 2030 года.

Португальский клуб заплатил за трансфер игрока сборной Колумбии 27 миллионов евро. Также дополнительные 419 тысяч евро будут выплачены клубам, участвовавшими в развитии игрока.

Отмечается, что в контракте с Риосом прописаны отступные — 100 миллионов евро.

На прошлой неделе инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что «Зенит» предложил «Палмейрасу» за Риоса 30 миллионов евро, но игрок отказался от переезда в Россию.

В этом сезоне Риос сыграл в 35 матчах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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Футбол
ФК Бенфика
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