«Бенфика» объявила о переходе Ричарда Риоса. Колумбийцем интересовался «Зенит»

«Бенфика» на официальном сайте объявила о переходе из «Палмейраса» полузащитника Ричарда Риоса. 25-летний колумбиец подписал с португальским клубом контракт до 2030 года.

Португальский клуб заплатил за трансфер игрока сборной Колумбии 27 миллионов евро. Также дополнительные 419 тысяч евро будут выплачены клубам, участвовавшими в развитии игрока.

Отмечается, что в контракте с Риосом прописаны отступные — 100 миллионов евро.

На прошлой неделе инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что «Зенит» предложил «Палмейрасу» за Риоса 30 миллионов евро, но игрок отказался от переезда в Россию.

В этом сезоне Риос сыграл в 35 матчах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.